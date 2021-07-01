01.07.2021
17:53
343
Происшествия
Прокуратура организовала проверку ужасного происшествия в Якутске
Прокуратура г. Якутска организовала проверку по информации о причинении 01.07.2021 вреда малолетнему ребенку при посещении ресторана.
Согласно имеющимся данным мальчику вместо воды сотрудником ресторана принесен стакан с антисептическим средством, часть из которого им выпита.
В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда ребенку, соблюдению требований законодательства.
По итогам будут приняты меры реагирования, в том числе решен вопрос об ответственности виновных лиц.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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