07.10.2021
13:02
351
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по трагедии в Сангаре
Об организации проверки по факту пожара, в результате которого погибли женщина и двое её малолетних детей
По поручению прокуратуры республики прокуратура Кобяйского района организовала проверку по факту пожара, произошедшего 07.10.2021 в 12-квартирном жилом доме, расположенном в п. Сангар Кобяйского района.
В результате пожара погибли женщина и двое её малолетних детей.
На место происшествия выезжал прокурор Кобяйского района.
В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара, исполнению законодательства о пожарной безопасности.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.
Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.10.2021
18
07.10.2021
108
07.10.2021
206
07.10.2021
152
07.10.2021
698
07.10.2021
344
07.10.2021
258
07.10.2021
155
07.10.2021
346
07.10.2021
647
07.10.2021
238
07.10.2021
927
07.10.2021
723
07.10.2021
263
07.10.2021
316
07.10.2021
455
07.10.2021
290
07.10.2021
251
07.10.2021
1997
07.10.2021
1416
07.10.2021
829
06.10.2021
734
06.10.2021
546
06.10.2021
508
06.10.2021
998
06.10.2021
1177
06.10.2021
604
06.10.2021
335
06.10.2021
242
06.10.2021
247
06.10.2021
274
06.10.2021
412
06.10.2021
334
06.10.2021
397
06.10.2021
315
06.10.2021
581
06.10.2021
1300
06.10.2021
252
06.10.2021
720
06.10.2021
894
06.10.2021
292
06.10.2021
364
06.10.2021
633
06.10.2021
474
06.10.2021
502
06.10.2021
243
06.10.2021
564
ТОП НОВОСТИ
04.10.2021
7364
05.10.2021
5878
04.10.2021
5721
01.10.2021
4097
03.10.2021
3171
05.10.2021
2595
04.10.2021
2564