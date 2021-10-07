Прокуратура организовала проверку по трагедии в Сангаре

Об организации проверки по факту пожара, в результате которого погибли женщина и двое её малолетних детей

По поручению прокуратуры республики прокуратура Кобяйского района организовала проверку по факту пожара, произошедшего 07.10.2021 в 12-квартирном жилом доме, расположенном в п. Сангар Кобяйского района.

В результате пожара погибли женщина и двое её малолетних детей.

На место происшествия выезжал прокурор Кобяйского района.

В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим возникновению пожара, исполнению законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.