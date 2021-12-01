Прокуратура организовала проверку по факту ухода из дома 10-летней девочки

30 ноября 2021 в отдел полиции по Алданскому району поступило сообщение о пропаже ребенка 2010 г.р. Местонахождение девочки установлено 01.12.2021.

Предварительно установлено, что причиной ухода из дома несовершеннолетней явился произошедший конфликт.

В ходе проверки прокуратура установит причины и условия, способствовавшие уходу ребенка из семьи, будет дана оценка организации работы органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе образовательной организации.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.