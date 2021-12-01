01.12.2021
21:30
182
Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту ухода из дома 10-летней девочки
30 ноября 2021 в отдел полиции по Алданскому району поступило сообщение о пропаже ребенка 2010 г.р. Местонахождение девочки установлено 01.12.2021.
Предварительно установлено, что причиной ухода из дома несовершеннолетней явился произошедший конфликт.
В ходе проверки прокуратура установит причины и условия, способствовавшие уходу ребенка из семьи, будет дана оценка организации работы органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе образовательной организации.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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