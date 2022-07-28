Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Арылахе Мирнинского района

Фото: Официального телеграм-канала прокуратуры Республики Саха (Якутия) Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх