28.07.2022
17:43
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Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Арылахе Мирнинского района

По поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Мирного организована проверка по факту возникновения лесного пожара, перешедшего на населенный пункт- п. Арылах Мирнинского района.

На место выехал прокурор г. Мирного.

Причины пожара, ущерб устанавливаются.

Прокуратурой города обеспечивается на месте координация задействованных в тушении оперативных подразделений, оказывается помощь местному населению.

Будет дана оценка соблюдению со стороны уполномоченных органов исполнению законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и другим вопросам.

Огонь в селе Арылах перекинулся на жилой дом
Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в селе Арылах
Из-за лесного пожара в Арылахе эвакуируют детей из ДОЛ «Орленок»
Видеофакт: В Мирнинском районе горит лес у населенного пункта
Фото: Официального телеграм-канала прокуратуры Республики Саха (Якутия)
Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия)

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