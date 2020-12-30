Прокуратура обжаловала приговор по громкому делу о жестоком убийстве

Прокуратура республики обжаловала приговор по уголовному делу об убийстве девушки в Сунтарском районе с особой жестокостью.

Как сообщалось ранее, прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр.К., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью).

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено с участием коллегии из 8 присяжных заседателей, вердиктом которых он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления без снисхождения.

Государственным обвинителем с учетом тяжести совершенного преступления предложено суду назначить гр.К наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Указанное судебное решение не отвечает принципу справедливости, вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания с учетом тяжести совершенного преступления, личности подсудимого и наступившим последствиям. Прокуратура республики в апелляционном представлении также выразила свое несогласие с признанием судом в качестве смягчающего вину гр. К. обстоятельства — аморальное поведение потерпевшей, поскольку исходя из характеристик потерпевшей, обстоятельств дела признать наличие в ее действиях такого поведения нельзя.

Прокуратура внесла в связи с этим на приговор суда апелляционное представление.