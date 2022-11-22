Прокуратура обнародовала подробности дела полицейского

Прокуратура Алданского района Якутии провела проверку изолятора временного содержания ОМВД России по Алданскому району.

Установлено, что в октябре 2022 года сотрудник ИВС, являясь должностным лицом, передал сотовый телефон обвиняемому, содержащемуся в изоляторе временного содержания, который пообещал оказать содействие в решении вопросов сотрудника.

Прокуратура внесла начальнику отдела МВД России по Алданскому району представление, по результатам рассмотрения которого сотрудник уволен из органов полиции.

В его отношении СО по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий совершенное из корыстной заинтересованности).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Алданского района.