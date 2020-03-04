Прокуратура о скандалах в НВК «Саха» и медицинских картелях Чичигинарова и СПИД-центра

Как сообщил Олег Нарковский, в Якутии на 10 процентов возросло количество коррупционных преступлений, всего их выявлено 157, в основном это мошенничество, растрата и присвоение вверенного имущества, взятки. Особо пристальное внимание прокуратура обращает на хищения бюджетных средств в сферах строительства, здравоохранения, где каждая государственная копейка должна быть под контролем.

Прокуратура проверяет публикации о нарушениях в НВК «Саха»

Прокурор РС(Я) Олег Нарковский сообщил, что по публикациях в якутских СМИ о нарушениях в НВК «Саха» и медиахолдинге «Сахамедиа» начались проверки прокуратурой г.Якутска. По его словам, если будут найдены основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования, сейчас, пока нет результатов проверки, рано о чем-либо говорить.

Что писали в якутских СМИ по поводу скандалов в НВК «Саха»:

Впервые информация о нецелевом использовании средств из бюджета НВК «Саха» прозвучала в 2006 году. Общая сумма финансовых нарушений в ГУ «НВК «Саха» за период с 2005 год по первое полугодие 2007 года составила более 125 млн рублей. Но никаких действий в отношении руководства не последовало.

Второй раз об НВК «Саха», точнее его мутных финансовых операциях, в июне 2016 года рассказывал портал SakhaNews. Поводом для публикации стало заявление, поступившее в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности генерального директора ГБУ РМ(Я) НВК «Саха» и его подчиненных, «занимающихся незаконным бизнесом».

Что касается контрактов НВК «Саха» с родственницей главы республики, некоторые СМИ поспешили сделать вывод, что они заключены в нарушение требований Федерального закона о контрактной системе, ссылаясь на то, что не было торгов. Однако, с точки зрения закона, процедура заключения всех трех контрактов соответствует требованиям.

Как сообщили СМИ уже в этом году, государственная телевизионная компания генерирует новости, в том числе публикуя их на своем сайте в интернете, затем другие государственные средства массовой информации перепечатывают эти информационные сообщения на своих ресурсах, и за это компания платит миллионы индивидуальному предпринимателю. Такая схема используется НВК «Саха», холдингом Сахамедиа и индивидуальным предпринимателем Еленой Троевой, которая в марте — августе 2019 года являлась одновременно представителем и секретарем закупочной комиссии АО «Медиа-Холдинг Якутия».

Дело о медицинских картелях Чичигинарова и СПИД-центра

Как сообщил Роман Билоус, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, что в результате совместной проверки прокуратуры, органов МВД и УФАС в марте 2019 года были выявлены картельные сговоры в медицинских учреждениях – в СПИД-центре и при закупках лекарств.

Напомним, что 3 июня 2019 Sakhalife опубликовал материал «Народный депутат – хорошая «крыша»?» (ссылка) о картельном сговоре, по которому поставщики получали контракты по поставке медпрепаратов, которые продавали в 2-4 раза дороже реальной цены. Речь идет закупках на 3 млрд рублей.

Сразу заговорили о народном депутате РС(Я) Владимире Чичигинарове, который до прихода в сентябре в парламент Якутии 13 лет руководил якутским территориальным отделением Росздравнадзора, контролировал медицинские учреждения, в том числе тех, кто поставляет по тендерам лекарства. В деле фигурирует дочь и зять, жена и сын депутата. В квартире Чичигинарова проводили обыск.

По словам Романа Билоуса, на данном этапе проведен колоссальный объем следственных действий, много времени заняло исследования изъятых материалов, проведение экспертиз. В декабре прошлого года УФАС РФ подтвердил наличие картеля по обоим делам. По словам представителя прокуратуры, сегодня завершается следствие, формируется гособвинение, дела будут переданы в суд в ближайшее время. Как отметил Роман Билоус, картельные сговоры – это единичные случаи не только в Якутии, но и в стране.

Контракты в сфере здравоохранения находятся под особым контролем прокуратуры, в рамках этого уголовного дела было проверено 30 медицинских учреждений, были выявлены случаи завышения стоимости лекарств в 3-4 раза. В случаях картельных сговоров почти всегда были замешаны родственные связи.