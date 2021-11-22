Прокуратура о нападения собак на ребенка в с.Бетюнцы

Прокуратура Амгинского района приняла меры по факту нападения стаи собак на ребенка в с. Бетюнцы

По поручению прокуратуры республики прокуратура Амгинского района провела проверку по сообщениям информационных ресурсов о нападении в с. Бетюнцына ребенка стаи собак.

Установлено, что в феврале 2021 года между администрацией Бетюнского наслега и индивидуальным предпринимателем заключен договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Вместе с тем с указанного периода времени муниципалитетом в адрес исполнителя услуг направлена лишь одна заявка на отлов безнадзорных животных, что не соответствует имеющейся объективной потребности, таким образом, работа в названном направлении фактически не осуществлялась, что привело к нападению на ребенка стаи собак.

Прокуратура внесла в адрес главы наслега представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле.