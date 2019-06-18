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Прокуратура о коррупции в Якутии

17 июня 2019 года под председательством прокурора Республики Саха (Якутия) Олега НАРКОВСКОГО в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры республики по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В работе коллегии участвовали руководитель Управления при главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений Степан ДАВЫДОВ, сотрудники аппарата прокуратуры республики, прокуроры Алданского, Булунского, Хангаласского районов, городов Якутск и Удачный.

С основным докладом по теме коллегии выступил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Роман БИЛОУС. Он отметил, что органами прокуратуры республики во взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными органами  принимаются определенные меры, направленные на обеспечение законности в рассматриваемой сфере. Так, в 2018 году прокурорами выявлено свыше 2600 нарушений законодательства о противодействии коррупции, принято более 1 тыс. мер прокурорского реагирования, к установленной законом ответственности привлечено порядка 500 должностных лиц, по материалам проверок прокуроров возбуждено 24 уголовных дела.

Прокурорами пресечены факты непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, трудоустройства лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям гражданской и муниципальной службы, осуществления предпринимательской деятельности вопреки запретам, непредставления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

В частности, в результате принятых мер реагирования по факту неисполнения обязанности задекларировать доходы, 19 депутатов досрочно прекратили полномочия в связи с утратой доверия. Прокуратурой республики во взаимодействии с УФАС и правоохранительными органами вскрыта незаконная деятельность картеля на рынке  лекарственных средств и медицинских изделий, действия которого повлекли искусственный рост цен, недопущение добросовестных участников к торгам, а также незаконное получение сверхприбыли за счет поглощения государственных средств, выделенных на здравоохранение.

Вместе с тем, имеет место ряд проблемных вопросов, в том числе в сфере выявления совершения сделок на неподтвержденные доходы, уклонения заказчиков закупок от конкурентных процедур с целью создания преференций отдельным хозяйствующим субъектам, распределения государственного и муниципального имущества, расходования бюджетных средств и т.д., решение которых требует усиления координации деятельности и взаимодействия прокуроров с правоохранительными и контролирующими органами, органами государственной власти.

Подводя итог состоявшемуся обсуждению, прокурор республики Олег Нарковский ориентировал прокуроров на усиление надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам противодействия коррупционным проявлениям в сфере бюджета, закупок для государственных и муниципальных нужд, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования, сельского хозяйства, строительства, национальных проектов, отметил наличие проблемных вопросов связанных с возмещением ущерба причиненных преступлениями коррупционной направленности.

По результатам коллегии выработан комплекс мер, направленных на обеспечение законности и правопорядка в данном направлении, обозначены вопросы, требующие принятия неотложных решений.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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