Прокуратура о дедовщине в интернате Якутии
Прокуратура Усть-Алданского района провела проверку по обращению родителей учащегося Мындабинской средней общеобразовательной школы о неоказании ребенку медицинской помощи, в ходе которой выявлены факты вымогательств денежных средств среди воспитанников пришкольного интерната.
Установлено, что ответственными должностными лицами и работниками образовательной организации не обеспечен контроль за несовершеннолетними воспитанниками интерната, не проводилась должным образом работа по профилактике правонарушений среди учащихся.
Кроме того, проверкой вскрыты факты бездействия работников и администрации образовательной организацией по сообщению в учреждение здравоохранения о полученной во время тренировки травме ребенка, организации оказания ему медицинской помощи, несмотря на жалобы учащегося на боли в ноге.
В этой связи прокуратурой района в адрес главы Усть-Алданского района, начальника управления образования и директора школы внесены представления.
По итогам служебной проверки 17 виновных работников привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор Мындабинской школы, его заместитель. Прекращены трудовые отношения с 2 работниками.
Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по фактам вымогательств на основании заявлений родителей возбуждено 3 уголовных дела.
Кроме того, в настоящее время следственными органами проводятся процессуальные проверки на предмет наличия признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 116, 156 и ч. 1 ст. 293 УК РФ.
Рассмотрение сообщений о преступлениях и расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.
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