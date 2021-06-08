Прокуратура о дедовщине в интернате Якутии

Прокуратура Усть-Алданского района провела проверку по обращению родителей учащегося Мындабинской средней общеобразовательной школы о неоказании ребенку медицинской помощи, в ходе которой выявлены факты вымогательств денежных средств среди воспитанников пришкольного интерната.

Установлено, что ответственными должностными лицами и работниками образовательной организации не обеспечен контроль за несовершеннолетними воспитанниками интерната, не проводилась должным образом работа по профилактике правонарушений среди учащихся.

Кроме того, проверкой вскрыты факты бездействия работников и администрации образовательной организацией по сообщению в учреждение здравоохранения о полученной во время тренировки травме ребенка, организации оказания ему медицинской помощи, несмотря на жалобы учащегося на боли в ноге.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы Усть-Алданского района, начальника управления образования и директора школы внесены представления.

По итогам служебной проверки 17 виновных работников привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе директор Мындабинской школы, его заместитель. Прекращены трудовые отношения с 2 работниками.

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по фактам вымогательств на основании заявлений родителей возбуждено 3 уголовных дела.

Кроме того, в настоящее время следственными органами проводятся процессуальные проверки на предмет наличия признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 116, 156 и ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Рассмотрение сообщений о преступлениях и расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.