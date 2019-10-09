Прокуратура недовольна деятельностью минприроды Якутии?

Согласно письму прокуратуры адресованному в адрес экологического активиста Любомира Михайлова:

«Установлено, что в нарушении ч.1.1 ст.36 Водного кодекса РФ, ч.1 ст.65 Федерального закона от 10.01.2002 N 7 — «Об охране окружающей среды» должностными лицами Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) по итогом внеплановой проверки в отношении АК «АЛРОСА» (ПАО) не приняты предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по пресечению и устранению последствий загрязнения водного обьекта, установлению и привлечению виновных лиц, допустивших загрязнение водных обьектов в зоне деятельности горно-обогатительного комбината к установленной законом ответственности.

В целях устранения выявленного нарушения природоохранного законодательства, причин и условий, ему способствовавщих, 08.10.2019 г. Якутской природоохранной прокуратурой в адрес министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Афанасьева С.М. внесено представление. «