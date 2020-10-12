Прокуратура нашла нестыковки в работе управления соцзащиты

В Анабарском районе после реакции прокуратуры на несправедливость многодетная мать получила меры господдержки.

Прокуратура Анабарского района провела проверку соблюдения права семей, имеющих детей, на получение социальных выплат.

Проверка показала, что в связи с внесением должностным лицом районного управления социальной защиты населения и труда некорректных сведений в документы о годе рождения ребенка прекращено предоставление многодетной семье ежемесячной социальной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, установленных Указом Президента РФ.

Кроме того, органом социальной защиты по заявлениям 35 граждан, имеющих детей, решения о назначении ежемесячной денежной выплаты приняты с нарушением установленных сроков.

По итогам проверки прокурор района внес представление начальнику Анабарского управления социальной защиты населения и труда при министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

В результате вмешательства прокуратуры права многодетной матери восстановлены, ей возобновлена соответствующая выплата с произведением перерасчета, усилен контроль за сроками рассмотрения заявлений специалистами, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.