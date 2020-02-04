Прокуратура нашла нарушения в «Якутскгеофизике»

Прокуратура Якутска провела проверку по обращению о нарушении трудовых прав.

В период с 30.07.2018 по 03.06.2019 заявитель состоял в трудовых отношениях с АО «Якутскгеофизика».

Согласно трудовому договору заявителю установлена повременная система оплаты труда. Между тем, приказами генерального директора АО «Якутскгеофизика» в одностороннем порядке каждый месяц работнику устанавливались то сдельно-премиальная система оплаты труда, то суммированный учет рабочего времени. При этом работник в установленном порядке не уведомлялся, необходимые причины и условия для изменения системы оплаты труда отсутствовали, изменения в трудовой договор не вносились.

Кроме того, выплата заработной платы заявителю осуществлялась с существенным нарушением сроков, предусмотренных ст. 136 ТК РФ.

В связи с нарушениями трудового законодательства прокуратура внесла в адрес генерального директора АО «Якутскгеофизика» представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). В отношении юридического лица прокурором возбуждено административное дело по ч.2 ст.5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По результатам прокурорского вмешательства в Обществе разработана типовая форма трудового договора, подготовлены уведомления работникам об изменении условий трудового договора в части системы оплаты труда, получены письменные согласия работников на изменение системы оплаты труда в течение всего зимнего полевого сезона 2019-2020 г.г., юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в сумме 51000 рублей.