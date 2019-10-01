Прокуратура нашла нарушения в работе судебных приставов

Прокуратура Усть-Янского района Якутии провела проверку деятельности районного отдела судебных приставов в части полноты исполнения полномочий по взысканию суммы задолженности по алиментным обязательствам.

Установлено, что на исполнении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, по которому в нарушение требований закона об исполнительном производстве исполнительские действия проведены не в полном объеме, в результате ежемесячное удержание с заработной платы должника не производилось. При этом документы, необходимые для удержания денежных средств с должника собраны после начала прокурорской проверки.

Прокуратура района внесла врио начальника отдела судебных приставов представление об устранении нарушений закона, по результатам его рассмотрения по направленному судебным приставом постановлению об обращении взыскания на заработную плату должника, в пользу взыскателя начато ежемесячное удержание алиментных платежей.