Прокуратура нашла нарушения при реализации нацпроектов в Якутии

Органами прокуратуры республики проведена проверка исполнения мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий.

Установлено, что в рамках реализации названного регионального проекта за 9 месяцев т.г. заключены контракты на благоустройство 8 общественных территорий на общую сумму более 167 млн. руб., а также контракты на благоустройство 44 дворовых территорий на общую сумму свыше 182 млн. рублей.

При проведении проверки аппаратом прокуратуры республики установлено, что в нарушение бюджетного законодательства уполномоченным органом по двум объектам благоустройства общественных территорий планируется расходование бюджетных средств в большем размере чем то предусмотрено финансированием на сумму свыше 8,5 млн.рублей.

Проверкой установлены факты неисполнения подрядчиками договорных обязательств, несмотря на истечение предусмотренных контрактами сроков.

Так, по государственному контракту на благоустройство сквера с памятником, посвященным 250-летию землеустройства в Якутии, в Якутске со сроком исполнения до 25.08.2020 подрядчиком по состоянию на 30.09.2020 работы в полном объеме не выполнены.

Неисполненными, несмотря на истечение договорных сроков, также остается ряд иных государственных контрактов.

Городскими, районными прокурорами в деятельности органов местного самоуправления выявлены нарушения, связанные с нарушением правил производства работ, неправомерным заключением дополнительных соглашений к муниципальным контрактам, несвоевременным выполнением работ подрядчиками, нецелевым использованием денежных средств, ненадлежащей приемкой выполненных работ.

Так, в Олекминском районе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ по факту оплаты не выполненных в полном объеме работ по контракту на ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия «Жилой дом 19 века».

Прокуратурой Чурапчинского района установлено, что при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовой территории бюджетные средства частично использованы не по целевому назначению. Нарушения аналогичного характера установлены прокурорами Мегино-Кангаласского и Нюрбинского районов.

Проведенная прокуратурой Ленского района проверка показала, что администрацией МО «Поселок Витим» в отсутствие законных оснований путем заключения дополнительного соглашения осуществлено изменение сроков исполнения муниципального контракта на оказание услуг по благоустройству дворовых территорий МО «Поселок Витим».

Нарушения, связанные с ненадлежащей приемкой выполненных работ установлены в Нюрбинском районе, г. Удачном и т.д.

По всем фактам выявленных нарушений приняты меры прокурорского реагирования, их устранение взято на контроль.