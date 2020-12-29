Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе ГАИ и муниципалитетов

По информации прокуратуры Якутии, в текущем году зарегистрировано 646 дорожно-транспортных происшествий, что меньше периода прошлого года на 14,2% (753), сократилось на 16% или с 992 до 834 также число пострадавших.

При этом с 80 до 83 отмечен рост числа погибших в ДТП, в том числе в Якутске с 11 до 15, в Верхневилюйском с 0 до 3, Вилюйском с 1 до 5, Мегино-Кангаласском с 3 до 8, Хангаласском с 4 до 9 и др. районах республики.

Прокурорами в рассматриваемый период времени выявлено более 2,2 тыс. нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в целях их устранения принято свыше 1,5 мер реагирования, к установленной законом ответственности привлечено порядка 200 лиц, по материалам проверок прокуроров возбуждено 6 уголовных дел.

Выявлены нарушения в деятельности ГИББД при исполнении контрольно-надзорных функций. Установлены многочисленные факты нарушений административного законодательства, в связи с чем прокурорами опротестовано более 400 постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных сотрудниками ГИБДД, которые удовлетворены.

Вмешательства прокуроров потребовали факты бездействия муниципалитетов по организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, по разработке документации направленной на организацию дорожного движения.

Практически во всех городах и районах выявлены нарушения, связанные с отсутствием дорожных знаков, несоответствием дорожного покрытия установленным требованиям, бездействием по сезонной очистке дорог, недостаточностью финансирования мероприятий по их содержанию и т.д. В связи с чем, принято свыше 150 мер реагирования.

Выявлены факты отсутствия контроля за надлежащим исполнением муниципальных контрактов, оплаты невыполненных работ.

В частности, по результатам проверки прокуратуры Сунтарского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ по факту разрушения ремонтируемого арочного моста через р. Агдары в результате несоответствия качества выполненных подрядчиком работ проектно-сметной документации и требованиям строительных правил. Дана прокуратурой оценка данным о разрушении автомобильной дороги муниципального значения по направлению «Борогонцы -Танда–Тит-Ары — Бярийе- Кылай», где установлено, что подрядчику перечислено свыше 700 тысяч рублей за фактически не выполненные работы по укреплению поверхности откосов дороги. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ.

Приняты прокурорами меры по блокировке более 250 сайтов о незаконной продаже водительских удостоверений, по лишению прав лиц, страдающих хроническими заболеваниями, при которых управление транспортными средствами запрещено.

Также, по результатам проверок прокуроров возбуждены уголовные дела по факту подделки свидетельств о прохождении обучения по программе подготовки водителей транспортных средств категории «B» и их дальнейшего сбыта, незаконного приобретения свидетельств о профессии водителя и т.д.

Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются.