29.04.2022
10:01
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Судебная хроника
Прокуратура Намского района совместно с госинспекцией труда провела личный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства
Исполняющий обязанности прокурора Намского района Дьулустан Максимов и временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда (по охране труда) в Республике Саха (Якутия) Владимир Николаев провели совместный личный прием граждан по вопросам реализации трудовых прав.
Гражданами в ходе приема озвучены вопросы оформления трудовых отношений. Потребовали разъяснения обращения, связанные с продолжительностью ежегодного оплачиваемого отпуска, выдачи средств индивидуальной защиты и т.д.
Всем обратившимся гражданам даны разъяснения правового характера, по принятым обращениям организованы проверки, результаты которых поставлены на контроль.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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