Прокуратура Намского района совместно с госинспекцией труда провела личный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства

Исполняющий обязанности прокурора Намского района Дьулустан Максимов и временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда (по охране труда) в Республике Саха (Якутия) Владимир Николаев провели совместный личный прием граждан по вопросам реализации трудовых прав. Гражданами в ходе приема озвучены вопросы оформления трудовых отношений. Потребовали разъяснения обращения, связанные с продолжительностью ежегодного оплачиваемого отпуска, выдачи средств индивидуальной защиты и т.д. Всем обратившимся гражданам даны разъяснения правового характера, по принятым обращениям организованы проверки, результаты которых поставлены на контроль.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх