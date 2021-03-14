14.03.2021
10:47
960
Происшествия
Прокуратура начала проверку по ЧП в Якутске
Прокуратурой республики организована проверка по факту возгорания на городском полигоне твердых коммунальных отходов.
В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства,причины и условия возгорания отходов на полигоне,при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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