14.03.2021
10:47
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Происшествия

Прокуратура начала проверку по ЧП в Якутске

Прокуратурой республики организована проверка по факту возгорания на городском полигоне твердых коммунальных отходов.                                   
В ходе проверки с привлечением специалистов будут установлены обстоятельства,причины и условия возгорания отходов на полигоне,при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Фотофакт. В Якутске горит городская свалка
Роспотребнадзор Якутии о горении городской свалки
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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