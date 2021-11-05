Прокуратура начала проверку происшествия на руднике «Интернациональный»

Прокуратура г. Мирного с привлечением специалистов организовала проверку по факту локального обрушения 5.11.2021 кровли на руднике «Интернациональный» Мирнинского ГОК, в результате которого получены повреждения машинистом комбайна, который госпитализирован в учреждение здравоохранения.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности, охраны труда и другим вопросам.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.