19.05.2021
09:30
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Происшествия

Прокуратура ищет виновных в зверском убийстве двух малышей

фото Арктического МСО СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия

          Прокуратура Республики Саха (Якутия) с учетом результатов выездной проверки, проведенной по факту убийства 2 малолетних детей в органах профилактики Булунского района, показавшей многочисленные нарушения,  организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия на всей территории республики.   

          В ходе проверки прокурорами будет дана оценка деятельности всех органов системы профилактики, их должностных лиц по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе по выявлению и оказанию помощи семьям, находящимся в социально опасном положении.

Проверкой будет охвачена работа Комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки, социальной защиты, полиции, здравоохранения и образования.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение надлежащей организации работы органов системы профилактики на территории республики. 

Фото: Арктического МСО СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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