Прокуратура ищет виновных в зверском убийстве двух малышей

фото Арктического МСО СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия

Прокуратура Республики Саха (Якутия) с учетом результатов выездной проверки, проведенной по факту убийства 2 малолетних детей в органах профилактики Булунского района, показавшей многочисленные нарушения, организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия на всей территории республики.

В ходе проверки прокурорами будет дана оценка деятельности всех органов системы профилактики, их должностных лиц по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе по выявлению и оказанию помощи семьям, находящимся в социально опасном положении.

Проверкой будет охвачена работа Комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки, социальной защиты, полиции, здравоохранения и образования.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение надлежащей организации работы органов системы профилактики на территории республики.