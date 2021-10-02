Прокуратура Хангаласса требует 65 миллионов с установленного виновника лесного пожара

Об этом сообщает в своем инстаграме газета «Хангаласс».

Прокуратура района направила исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду, на сумму 65 738 935 руб. 08 коп.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Хангаласскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ, по факту лесного пожара, произошедшего на территории МО «Тумульский наслег» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия).

В ходе предварительного расследования установлено, что лесной пожар произошел в местности «От Урях» в 16 км. в северо – западном направлении от с. Тумул, Хангаласского района РС(Я), площадь пожара составила 2 314 га, из которой лесной 2 204 га и 110 га нелесной. Ущерб, причиненный лесному фонду, составляет 65 738 935 руб. 08 коп.

В ходе предварительного расследования установлено виновное лицо – гр. Х. Приговором Хангаласского районного суда от 25.08.2021 гр. Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ, и назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура района обратилась с исковым заявлением к гр. Х. о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду, на сумму 65 738 935 руб. 08 коп., которое находится на рассмотрении суда.

Прокуратура Хангаласского улуса.