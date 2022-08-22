Прокуратура готовится обеспечить законные выборы

19 августа под председательством прокурора республики Максима Попова проведено заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при подготовке и проведении выборов.

11 сентября 2022 года в Единый день голосования пройдут выборы в 302 муниципальных образованиях, на которых избираются 9 глав муниципальных районов, 11 депутатов представительных органов муниципальных районов, 190 глав поселений, 276 депутатов представительных органов поселений.

В ходе рабочей группы председатель Избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) проинформировал о подготовке к проведению выборов, совместно с присутствующими руководителями и представителями органов власти обсуждены вопросы состояния законности в указанной сфере, готовности правоохранительных органов к обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в том числе в местах массового пребывания людей в период избирательных кампаний и на избирательных участках в дни голосования.

По итогам заседания участниками определены приоритетные задачи в данной сфере и пути их решения в ближайшее время.