Прокуратура добилась завершения долевого долгостроя в Намцах

Прокуратура Намского района на постоянном контроле держала ситуацию, связанную с длительным строительством многоквартирного жилого дома в с. Намцы Намского района.

Установлено, что строительство объекта осуществлялось ООО «Союзстрой» с привлечением денежных средств 9 граждан, при этом сроки его ввода неоднократно переносились.

В целях защиты прав участников долевого строительства прокуратурой района застройщику вносились представления, он также неоднократно привлечен к административной ответственности. Прокурором республики в мае 2020 года ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений жилищного законодательства, проведен личный прием граждан-участников долевого строительства, завершение строительных работ взято на личный контроль.

В результате принятых мер и межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления, органами контроля в настоящее время дом достроен и введен в эксплуатацию. Права 9 участников долевого строительства и их семей восстановлены.