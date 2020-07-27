Прокуратура через суд выбила жилье для сирот
Прокуратура Оленёкского района Якутии провела проверку соблюдения жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что 3 сиротам, у которых право на обеспечение жильем возникло в 2018 году, специализированные жилые помещения в нарушение требований закона по настоящее время не предоставлены.
В целях защиты прав лиц, нуждающихся в особой заботе государства, прокуратура внесла в адрес администрации муниципального района «Оленёкский эвенкийский национальный район» представление, по результатам рассмотрения которого нарушения фактически не устранены.
Прокуратура района обратилась в связи с этим в суд о возложении на администрацию района обязанности предоставить детям-сиротам благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда.
Суд рассмотрел и удовлетворил заявления прокурора в полном объеме, решения суда вступили в законную силу.
Фактическое предоставление детям-сиротам жилых помещений, находится на контроле прокуратуры Оленекского района.
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