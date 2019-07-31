Прокуратура через суд отменила выделение мэрией земли «ЯкутСтройСити»

Прокуратура г. Якутска провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что в 2016 году Окружной администрацией г. Якутска путем перераспределения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, ООО «ЯкутСтройСити» предоставлен в собственность земельный участок.

В нарушение Земельного кодекса Российской Федерации переданная обществу в собственность территория в размере более 2,9 тыс.кв.м. предоставлена с нарушением установленной законом процедуры, в отсутствие утвержденного проекта межевания территории, без проведения торгов, что не отвечает принципам эффективности, справедливости, публичности и открытости процедур предоставления земельного участка.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) к ООО «ЯкутСтройСити» и Окружной администрации г. Якутска о признании недействительным соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, применении последствий недействительности ничтожной сделки. Судом в удовлетворении заявления прокурора отказано.

Не согласившись с данным решением, прокуратура республики обратилась с апелляционной жалобой в суд вышестоящей инстанции, которым также принято решение об отказе. Впоследствии вышеназванное решение Арбитражного суда республики и постановление суда апелляционной инстанции отменены постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Арбитражным судом республики по результатам нового рассмотрения вновь принято решение об отсутствии оснований для признания названного незаконного Соглашения недействительным, что явилось основанием для его обжалования прокуратурой республики в апелляционном порядке.

Четвертый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и рассмотрев дело по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, постановил отменить решение суда первой инстанции, признать недействительным соглашение № 04-4/2016-0070 от 15.04.2016 о перераспределении земель, и применить последствия недействительности ничтожной сделки.