Прокуратура истребовала 34 млн руб субсидий, незаконно выделенных минсельхозом Якутии

Прокуратура республики провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что в 2019 году по результатам проведенного отбора министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) одному из акционерных обществ предоставлена субсидия на возмещение части затрат по организации заготовки и переработки кожевенно-мехового сырья, переработки пушнины в сумме более 34 млн рублей.

При проверке законности выдачи средств выявлено, что в нарушение требований бюджетного законодательства субсидия предоставлена юридическому лицу, имеющему задолженность перед бюджетом республики. При этом обществу в течение финансового года из бюджета республики субсидия предоставлена дважды. Кроме того, установлено использование обществом выделенных средств на мероприятия, не предусмотренные условиями соглашения.

Ввиду не принятия региональным министерством сельского хозяйства мер по устранению выявленных нарушений и возврату неправомерно выданных средств субсидии в бюджет республики по актам реагирования прокуратуры республики и Счетной Палаты Республики Саха (Якутия), прокуратура республики обратилась с иском в Арбитражный суд о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности ничтожной сделки.

Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены, применены последствия недействительности ничтожной сделки путем возложения на общество обязанности возвратить в бюджет республики средства субсидии.

Позиция прокуратуры по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб ответчика поддержана Четвертым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа.

Судебные акты вступили в законную силу.