Прокопий Саввинов: Я за поправку о защите исторической правды

Прокопий Саввинов, директор Оленекского историко-этнографического музея народов Севера:

Я, как гражданин Российской Федерации, историк и музейный работник, как наследник Великой Победы, которым является каждый из нас, всецело поддерживаю нормы и поправки, вносимые в Конституцию. Особенно положения, защищающие историческую память, правду и ценности нашего народа, нашей Родины. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — гласит часть 3 статьи 67. До внесения изменения эта норма в Конституции не была. Она особенно актуальна в Год памяти и славы, 75-летия Великой Победы в нашей России и в Год патриотизма в нашей республике. Я против умаления подвига нашего народа в Великой Отечественной войне, попыток переписать историю, представить современным информационным и культурным пространством западных стран победу над фашизмом как исключительную заслугу западных союзников по антигитлеровской коалиции. Эти сфальсифицированные доводы приводят к системному и долгосрочному искажению восприятия истории целыми поколениями. Проникают и в школьные, и вузовские учебники истории в целом ряде стран. Я против политизации исторической памяти. Я за недопустимость разделения, по указанию некоторых западных стран, союзников по антигитлеровской коалиции на «плохих» и «хороших», исходя из идеологизированных, негативных современных оценок ими ряда стран, в том числе и нашей России. Я за Конституцию, защищающую историческую память, правду и ценность нашего народа.