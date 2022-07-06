Прокладка нового газопровода в переулке Энергетиков



Бригада из 11 человек и 4 единиц техники Управления газораспределительных сетей с 27 июня приступила к работам по прокладке нового подводящего газопровода высокого давления диаметром 425 мм и общей протяжённостью 270 погонных метров к котельной Якутских центральных электрических сетей.

— Все работы мы должны завершить к концу июля.

После сварки трубопроводов внутренняя служба контроля качества УГРС проводит проверку. Они проверяют каждый сварной стык газопровода через рентгеновский аппарат. Когда газопровод проходит контроль качества мы его укладываем и приступаем к очистке полости газопровода методом выброса сжатого воздуха. Далее ставим газопровод на выдержку давления, т.е. он проходит опрессовку, — сообщил мастер стройучастка УГРС Александр Ядреев.



После завершения всех строительно-монтажных работ на газопроводе подрядные организации приступят к ремонту дорожного покрытия в переулке Энергетиков.



Как сообщили в Управлении газораспределительных сетей в этом году проводится большой объем работ связанных с реконструкцией и заменой устаревших газопроводов Якутска.

