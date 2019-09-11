11.09.2019
18:41
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Культура & Образование

Семен Луканси вновь провоцирует якутян?

«Прокаженные» — так называется новая серия картин якутского художника.

Пока Семен продемонстрировал в соцсетях одну картину из этой серии.

Напомним, работа «Аан Алахчын» принесла ему скандальную известность. Якутянам не понравилось, что Семен изобразил богиню обнаженной.

Источник: https://www.instagram.com/p/B2RBDi9oZRU/
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