Пройдут дни монгольского кино

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского совместно с Фондом кинорежиссера Монголии Б. Балжинням при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) с 26 по 30 ноября 2022 года проводит Дни монгольского кино, посвященные 80-летию известного монгольского кинорежиссера Бэгзийн Балжинням.В эти дни гостям и жителям столицы представится возможность ознакомиться с лучшими произведениями монгольского киноискусства.

Основной целью мероприятия является повышение роли кинематографа в развитии международных культурных связей, достижение средствами кино высоких целей гуманизма, мира и дружбы между народами, создание благоприятных условий для ознакомления якутских зрителей с творческим наследием известного монгольского кинорежиссера Б.Балжинням.

Почетными гостями из Монголии станут Президент Фонда кинорежиссера Б. Балжинням, председатель Общества Монголо-Саха сотрудничества Армаржаргал Балжинням, член Совета Правления Фонда кинорежиссера Б.Балжинням Бямбажав Нямхуу, заслуженный деятель искусств Монголии, актриса театра и кино Долгосурэн Дорж.

В рамках Дней монгольского кино якутскому зрителю впервые в Якутии будут показаны широко известные полнометражные игровые фильмы кинорежиссера Б.Балжинням:

Фильм «Кочуем к вам», мелодрама, 1984 г., награжден номинацией «Лучший фильм 1984 года». Фильм показывает семейные ценности, древние традиции степных кочевников.

26 ноября 16.00ч.

Фильм «Пять пальцев одной руки», мелодрама, 1982 г., фильм номинирован на Гран-При и удостоен в Московском Международном кинофестивале в 1983 году специального приза, был номинирован на главный приз «Лучший прокатный фильм года». Фильм сделан на основе сюжета спектакля известного писателя Ч. Лодойдамба.

27 ноября 17.00ч.

29 ноября 16.30ч.

Фильм «Тень», драма, 1986 г., награжден номинацией «Лучшая режиссерская работа». Фильм показывает, как тень войны меняет ребенка, его взгляды на жизнь.

28 ноября 12.30ч.

30 ноября 17.00ч.

Вход свободный.