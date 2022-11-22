22.11.2022
15:23
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Культура

Пройдут дни монгольского кино

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского совместно с Фондом кинорежиссера Монголии Б. Балжинням при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) с 26 по 30 ноября 2022 года проводит Дни монгольского кино, посвященные 80-летию известного монгольского кинорежиссера Бэгзийн Балжинням.В эти дни гостям и жителям столицы представится возможность ознакомиться с лучшими произведениями монгольского киноискусства.

Основной целью мероприятия является повышение роли кинематографа в развитии международных культурных связей, достижение средствами кино высоких целей гуманизма, мира и дружбы между народами, создание благоприятных условий для ознакомления якутских зрителей с творческим наследием известного монгольского кинорежиссера Б.Балжинням.

Почетными гостями из Монголии станут Президент Фонда кинорежиссера Б. Балжинням, председатель Общества Монголо-Саха сотрудничества Армаржаргал Балжинням, член Совета Правления Фонда кинорежиссера Б.Балжинням Бямбажав Нямхуу, заслуженный деятель искусств Монголии, актриса театра и кино Долгосурэн Дорж.

В рамках Дней монгольского кино якутскому зрителю впервые в Якутии будут показаны широко известные полнометражные игровые фильмы кинорежиссера Б.Балжинням:

  • Фильм «Кочуем к вам», мелодрама, 1984 г., награжден номинацией «Лучший фильм 1984 года». Фильм показывает семейные ценности, древние традиции степных кочевников.

26 ноября 16.00ч.

  • Фильм «Пять пальцев одной руки», мелодрама, 1982 г., фильм номинирован на Гран-При и удостоен в Московском Международном кинофестивале в 1983 году специального приза, был номинирован на главный приз «Лучший прокатный фильм года». Фильм сделан на основе сюжета спектакля известного писателя Ч. Лодойдамба.

27 ноября 17.00ч.

29 ноября 16.30ч.

  • Фильм «Тень», драма, 1986 г., награжден номинацией «Лучшая режиссерская работа». Фильм показывает, как тень войны меняет ребенка, его взгляды на жизнь.

28 ноября 12.30ч.

30 ноября 17.00ч.

Вход свободный.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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