Пройдут дни монгольского кино
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского совместно с Фондом кинорежиссера Монголии Б. Балжинням при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) с 26 по 30 ноября 2022 года проводит Дни монгольского кино, посвященные 80-летию известного монгольского кинорежиссера Бэгзийн Балжинням.В эти дни гостям и жителям столицы представится возможность ознакомиться с лучшими произведениями монгольского киноискусства.
Основной целью мероприятия является повышение роли кинематографа в развитии международных культурных связей, достижение средствами кино высоких целей гуманизма, мира и дружбы между народами, создание благоприятных условий для ознакомления якутских зрителей с творческим наследием известного монгольского кинорежиссера Б.Балжинням.
Почетными гостями из Монголии станут Президент Фонда кинорежиссера Б. Балжинням, председатель Общества Монголо-Саха сотрудничества Армаржаргал Балжинням, член Совета Правления Фонда кинорежиссера Б.Балжинням Бямбажав Нямхуу, заслуженный деятель искусств Монголии, актриса театра и кино Долгосурэн Дорж.
В рамках Дней монгольского кино якутскому зрителю впервые в Якутии будут показаны широко известные полнометражные игровые фильмы кинорежиссера Б.Балжинням:
- Фильм «Кочуем к вам», мелодрама, 1984 г., награжден номинацией «Лучший фильм 1984 года». Фильм показывает семейные ценности, древние традиции степных кочевников.
26 ноября 16.00ч.
- Фильм «Пять пальцев одной руки», мелодрама, 1982 г., фильм номинирован на Гран-При и удостоен в Московском Международном кинофестивале в 1983 году специального приза, был номинирован на главный приз «Лучший прокатный фильм года». Фильм сделан на основе сюжета спектакля известного писателя Ч. Лодойдамба.
27 ноября 17.00ч.
29 ноября 16.30ч.
- Фильм «Тень», драма, 1986 г., награжден номинацией «Лучшая режиссерская работа». Фильм показывает, как тень войны меняет ребенка, его взгляды на жизнь.
28 ноября 12.30ч.
30 ноября 17.00ч.
Вход свободный.
+7 (999) 174-67-82
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