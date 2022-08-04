04.08.2022
14:05
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Общество

Пройдите опрос АЭБ на тему устойчивого развития

Уважаемые клиенты, партнёры, жители Якутии!

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО предлагает пройти опрос на тему устойчивого развития. Это займет у Вас не более 5 минут.

Алмазэргиэнбанк нацелен на качественные изменения и перестройку процессов с учетом принципов устойчивого развития. В настоящее время Банк проводит анализ существенных и значимых тем для всех заинтересованных сторон по теме устойчивого развития, в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления.

Предлагаем Вам выбрать наиболее интересующие темы устойчивого развития из 10 предложенных блоков и оценить:

  • значимость темы от 1 до 10;
  • существенное воздействие АЭБ в теме от 1 до 10.
  • ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА;
  • ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА;
  • ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОТХОДЫ;
  • УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ;
  • СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ;
  • СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
  • ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ;
  • КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
  • КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ;
  • ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА.

Ссылка на опрос: https://forms.yandex.ru/u/62df78cf13736f14ef7df319/

Ваше мнение очень важно для нас!

Фото: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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