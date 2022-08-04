04.08.2022
14:05
79
Общество
Пройдите опрос АЭБ на тему устойчивого развития
Уважаемые клиенты, партнёры, жители Якутии!
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО предлагает пройти опрос на тему устойчивого развития. Это займет у Вас не более 5 минут.
Алмазэргиэнбанк нацелен на качественные изменения и перестройку процессов с учетом принципов устойчивого развития. В настоящее время Банк проводит анализ существенных и значимых тем для всех заинтересованных сторон по теме устойчивого развития, в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления.
Предлагаем Вам выбрать наиболее интересующие темы устойчивого развития из 10 предложенных блоков и оценить:
- значимость темы от 1 до 10;
- существенное воздействие АЭБ в теме от 1 до 10.
- ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА;
- ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА;
- ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОТХОДЫ;
- УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ;
- СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ;
- СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ;
- КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
- КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ;
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА.
Ссылка на опрос: https://forms.yandex.ru/u/62df78cf13736f14ef7df319/
Ваше мнение очень важно для нас!
Фото: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
#АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО#Алмазэргиэнбанк#АЭБ#АЭБ "Алмазэргиэнбанк" АО#Пройдите опрос АЭБ на тему устойчивого развития#республика саха (якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.08.2022
0
21
04.08.2022
0
66
04.08.2022
0
215
04.08.2022
0
75
04.08.2022
0
174
04.08.2022
0
657
04.08.2022
0
547
04.08.2022
0
216
04.08.2022
0
286
04.08.2022
0
959
04.08.2022
0
243
04.08.2022
0
148
04.08.2022
1
159
04.08.2022
0
815
04.08.2022
1
335
04.08.2022
1
342
04.08.2022
0
276
04.08.2022
0
257
04.08.2022
0
1438
04.08.2022
0
2082
04.08.2022
0
174
04.08.2022
0
307
04.08.2022
0
487
04.08.2022
0
408
04.08.2022
0
164
04.08.2022
0
2843
04.08.2022
2
3491
04.08.2022
0
307
04.08.2022
0
647
04.08.2022
0
3278
04.08.2022
0
561
03.08.2022
0
399
03.08.2022
0
299
03.08.2022
0
3806
03.08.2022
0
514
03.08.2022
0
439
03.08.2022
0
1640
03.08.2022
1
440
03.08.2022
0
248
03.08.2022
1
986
03.08.2022
0
932
03.08.2022
0
332
03.08.2022
1
3903
03.08.2022
0
2294
03.08.2022
2
1634
03.08.2022
0
631
03.08.2022
0
529
03.08.2022
0
340
03.08.2022
0
1433
03.08.2022
0
444
03.08.2022
0
369
03.08.2022
1
2517
03.08.2022
0
586
03.08.2022
0
308
ТОП НОВОСТИ
30.07.2022
2
21361
30.07.2022
0
15822
02.08.2022
5
13232
02.08.2022
6
11350
03.08.2022
Лучший комментарий
6
8997
29.07.2022
1
8832
02.08.2022
0
7919
30.07.2022
0
7478
Добавить комментарий