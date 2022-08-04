Пройдите опрос АЭБ на тему устойчивого развития

Уважаемые клиенты, партнёры, жители Якутии!

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО предлагает пройти опрос на тему устойчивого развития. Это займет у Вас не более 5 минут.

Алмазэргиэнбанк нацелен на качественные изменения и перестройку процессов с учетом принципов устойчивого развития. В настоящее время Банк проводит анализ существенных и значимых тем для всех заинтересованных сторон по теме устойчивого развития, в области защиты окружающей среды, социальной ответственности и качества корпоративного управления.

Предлагаем Вам выбрать наиболее интересующие темы устойчивого развития из 10 предложенных блоков и оценить:

значимость темы от 1 до 10;

существенное воздействие АЭБ в теме от 1 до 10.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА;

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА;

ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОТХОДЫ;

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ;

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ;

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;

КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ;

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА.

Ссылка на опрос: https://forms.yandex.ru/u/62df78cf13736f14ef7df319/

Ваше мнение очень важно для нас!