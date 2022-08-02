Молодежь из числа коренных малочисленных народов Севера выехала из Якутска в Нерюнгри, где с 3 по 6 августа пройдет VIII межрегиональный Молодежный Суглан. Он посвящен 100-летию образования ЯАССР, Году культурного наследия народов России.

Целью Суглана является создание и развитие площадки для поддержки молодежных инициатив, условий для самореализации молодых людей и формирование молодежных сообществ коренных малочисленных народов Севера в целях популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.

В образовательном форуме молодежи КМНС ожидается участие не менее 60 человек, организаторов, коучей — около 20 человек. Суглан пройдет на базе ГБОУ ЭШИ «Арктика».

ПРОГРАММА VIII МОЛОДЕЖНОГО СУГЛАНА,

ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ ЯАССР

И ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ В РФ

3 АВГУСТА, СРЕДА

12.00-13.00 Заезд

12.30-13.00 Регистрация участников

13.00-14.00 Обед

14.00-15.00 Торжественное открытие VIII Молодежного Суглана Республики Саха (Якутия)

15.00-17.00 Образовательный семинар по правовой грамотности

17.00-19.00 Тренинг на командообразование

19.00-20.00 Ужин

20.00-22.00 Квиз

23.00 Отбой

4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

07.00-07.30 Подъем. Этнозарядка

07.30-08.00 Завтрак

09.00-11.00 Стратегическая сессия «Преемственность поколений: материальное культурное наследие коренных малочисленных народов РС (Я)»

11.00-13.00 Работа по площадкам:

— Языки;

— Культура;

— Традиционные виды хозяйствования;

— Предпринимательство.

13.00-14.00 Обед

14.00-16.00 Открытая диалоговая площадка «Промышленные компании и молодежь КМНС»

16.00-18.00 Семинар RAIPON

18.00-19.00 Ужин

19.00-21.00 Семинар RAIPON

21.00-23.00 Деловая игра

23.00 Отбой

5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

07.00-07.30 Подъем. Этнозарядка

07.30-08.00 Завтрак

08.00-13.00 Выезд в с. Иенгра

13.00-14.00 Обед

14.00-16.00 Работа по площадкам:

— Языки

— Культура

— Традиционные виды хозяйствования

— Предпринимательство

16.00-18.00 Игра по станциям

18.00-19.00 Ужин

19.00-21.00 Закрытие VIII Молодежного Суглана Республики Саха (Якутия)

21.00-23.00 Этнодискотека

23.00 Отбой

6 АВГУСТА, СУББОТА

07.00-08.00 Подъем. Этнозарядка

08.00-09.00 Завтрак

09.00-11.00 Переговорная площадка по межрегиональному сотрудничеству

11.00-12.00 Расширенное заседание Молодежного совета АКМНС РС(Я)

12.00-13.00 Обед

13.00 Выезд