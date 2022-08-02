Пройдет VIII Межрегиональный молодежный Суглан
Молодежь из числа коренных малочисленных народов Севера выехала из Якутска в Нерюнгри, где с 3 по 6 августа пройдет VIII межрегиональный Молодежный Суглан. Он посвящен 100-летию образования ЯАССР, Году культурного наследия народов России.
Целью Суглана является создание и развитие площадки для поддержки молодежных инициатив, условий для самореализации молодых людей и формирование молодежных сообществ коренных малочисленных народов Севера в целях популяризации культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.
В образовательном форуме молодежи КМНС ожидается участие не менее 60 человек, организаторов, коучей — около 20 человек. Суглан пройдет на базе ГБОУ ЭШИ «Арктика».
ПРОГРАММА VIII МОЛОДЕЖНОГО СУГЛАНА,
ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ ЯАССР
И ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ В РФ
3 АВГУСТА, СРЕДА
12.00-13.00 Заезд
12.30-13.00 Регистрация участников
13.00-14.00 Обед
14.00-15.00 Торжественное открытие VIII Молодежного Суглана Республики Саха (Якутия)
15.00-17.00 Образовательный семинар по правовой грамотности
17.00-19.00 Тренинг на командообразование
19.00-20.00 Ужин
20.00-22.00 Квиз
23.00 Отбой
4 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
07.00-07.30 Подъем. Этнозарядка
07.30-08.00 Завтрак
09.00-11.00 Стратегическая сессия «Преемственность поколений: материальное культурное наследие коренных малочисленных народов РС (Я)»
11.00-13.00 Работа по площадкам:
— Языки;
— Культура;
— Традиционные виды хозяйствования;
— Предпринимательство.
13.00-14.00 Обед
14.00-16.00 Открытая диалоговая площадка «Промышленные компании и молодежь КМНС»
16.00-18.00 Семинар RAIPON
18.00-19.00 Ужин
19.00-21.00 Семинар RAIPON
21.00-23.00 Деловая игра
23.00 Отбой
5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
07.00-07.30 Подъем. Этнозарядка
07.30-08.00 Завтрак
08.00-13.00 Выезд в с. Иенгра
13.00-14.00 Обед
14.00-16.00 Работа по площадкам:
— Языки
— Культура
— Традиционные виды хозяйствования
— Предпринимательство
16.00-18.00 Игра по станциям
18.00-19.00 Ужин
19.00-21.00 Закрытие VIII Молодежного Суглана Республики Саха (Якутия)
21.00-23.00 Этнодискотека
23.00 Отбой
6 АВГУСТА, СУББОТА
07.00-08.00 Подъем. Этнозарядка
08.00-09.00 Завтрак
09.00-11.00 Переговорная площадка по межрегиональному сотрудничеству
11.00-12.00 Расширенное заседание Молодежного совета АКМНС РС(Я)
12.00-13.00 Обед
13.00 Выезд
+7 (999) 174-67-82
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