Пройдет II республиканский съезд учителей якутского языка

В Якутии проведут II республиканский съезд учителей якутского языка, литературы и культуры.

На следующей неделе, 22-24 ноября, в Якутске проведут II республиканский съезд учителей якутского языка, литературы и культуры. Форум посвящён 100-летию образования Якутской АССР, 130-летию первого якутского ученого-лингвиста, создателя якутской письменности С.А. Новгородова и 30-летию принятия регионального закона «О языках в Республике Саха (Якутия)».

«Ключевую роль в развитии родного языка играют национальные средства массовой информации, литература и книгоиздание, культурный контент, воспитание в детских садах и обучение в школе на родном языке. Это все те общественные пространства, которые создают условия для активного использования родного языка. И эти направления в республике развиваются устойчиво и динамично», – отмечает глава Якутии Айсен Николаев.

В школах Якутии сегодня работают свыше 600 учителей якутского языка, литературы и культуры.

На съезде учителей якутского языка, литературы и культуры состоится презентация государственной программы РС(Я) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в РС(Я) на 2020-2024 годы».

В данном документе большое внимание будет уделено цифровому образованию – новым возможностям в обучении родным языкам, литературе и культуре. Кроме того, сегодня в республике создана комиссия по разработке Концепции преподавания якутского языка и литературы в республике.

В рамках II республиканского съезда учителей якутского языка, литературы и культуры проведут пленарное заседание, выставки, будут организованы дискуссии на 8-ми площадках, в том числе по вопросам цифрового образования, разработки учебников, детской и дошкольной литературы и т.д.

Одним из важных событий станет встреча делегатов съезда с депутатами регионального парламента, посвященная 30-летию закона РС(Я) «О языках Республики Саха (Якутия)». Здесь будет представлен анализ исполнения данного закона за прошедшие три десятилетия и будут подняты вопросы по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство республики регулирующее вопрос языков в сфере образования, культуры и других сферах.

По линии Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова в Якутске запланировано организация работы дискуссионных площадок по вопросам переводческой деятельности и состоянию изучения якутского языка и литературы в школах.

Напомним, I съезд учителей якутского языка, литературы и культуры в Якутии состоялся в 2017 году. В число делегатов тогда вошли сахаязычные учителя начальных классов, учителя-предметники, директора школ, представители муниципальной и государственной власти, общественности республики. В I съезде учителей якутского языка, литературы и культуры приняли участие 550 представителей из всех улусов и городов республики.