Производство деликатесов из северной рыбы наладит компания АЯКС

Ежегодно цех компании «АЯКС» сможет выпускать несколько десятков наименований продукции – свежемороженой, вяленой, соленой и копченой рыбы

В Якутии по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) новый резидент Арктической зоны РФ развернет производство деликатесов из рыбы, выловленной в экологически чистых районах Крайнего Севера. В рамках реализации проекта компания «АЯКС» построит в Усть-Янском районе республики производственное здание, где разместится цех полного цикла. Резидент вложит в проект 1,7 млн рублей, 7 человек получат работу на новом производстве.

По словам директора ООО «АЯКС» Петра Томского, предприятие освоит выпуск свежемороженой, вяленой, соленой и копченой рыбы, которая пользуется наибольшим спросом среди потребителей. «Значительная часть выпускаемой предприятием продукции будет реализовываться за пределами Якутии. Через партнерские сети якутская рыба также будет поставляться на прилавки магазинов города Москвы», – поделился планами резидент АЗРФ.

Благодаря уникальной природе, первозданной чистоте арктических водоёмов, якутская рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, которые и сделали её одним из брендов республики. Это озёрный чир, муксун, северная речная нельма и другие промысловые сорта первой категории.

«Главное в якутской рыбе нежный, насыщенный, натуральный вкус и высокое содержание в ней различных полезных микроэлементов и витаминов. Также несомненным плюсом является возможность чёткого отслеживания продуктового пути. Именно поэтому она так высоко ценится на любом гастрономическом рынке, как на Севере, так и за его пределами. Я очень рад, что благодаря предпринимателям, якутская рыба встанет в ассортиментный ряд магазинов всей страны и по достоинству займёт там своё место», – отметил мастер-повар России, маэстро якутской национальной кухни Иннокентий Тарбахов.

Мощности цеха «АЯКС» позволят ежегодно перерабатывать от 10 до 70 тонн рыбы. Рыбу предприятие намерено добывать самостоятельно и закупать у местных рыбаков. При наличии спроса ассортимент продукции может быть расширен на оленину, дичь и дикоросы.

Благодаря статусу резидента АЗРФ компания «АЯКС» на пять лет освобождена от уплаты налогов на прибыль, до конца 2025 года установлена нулевая ставка налога на имущество. В течение 10 лет предприятию будут субсидироваться 75% страховых взносов. Как отметил Петр Томский, это окажет существенную поддержку на начальных стадиях реализации проекта, позволив ускорить развертывание нового бизнеса.

«Кроме налоговых льгот и субсидирования страховых взносов, резиденты АЗРФ могут получать административные преференции. Так, предприниматели в Арктике имеют право на предоставление земельных участков в упрощенном порядке и применять процедуру свободной таможенной зоны», – рассказала заместитель директора по вопросам Арктики ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» (дочернее общество КРДВ) Александра Пахомова.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодняшний день подписано 349 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму 371 млрд рублей и трудоустроить более 15 тыс. человек. Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia.