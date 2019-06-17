Производится доставка энергогрузов по вилюйской группе районов Якутии

С открытием навигации-2019 по реке Вилюй начал ходить самоходный паром СПЖ-117, принадлежащий Нюрбинскому РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Паром доставляет материалы в подразделения ЗЭС, расположенные в вилюйской группе районов. Наличие собственного парома спасает энергетиков в трудные моменты. Доставить энерголес и крупногабаритный трансформатор, помочь подрядчику с завозом материалов или завезти спецтехнику с бригадами на отрезанные рекой районы при плановой работе и в аварийных ситуациях – эти вопросы иной раз решаются только благодаря СПЖ.

Груз для доставки в вилюйскую группу районов сначала привозится персоналом службы механизации и транспорта ЗЭС к переправе у села Крестях Сунтарского района – ближайшей от центральной базы ЗЭС в Мирном. И оттуда начинается хождение парома по руслу реки.

Первый рейс в эту навигацию был выполнен 3 июня из Нюрбы в село Малыкай, куда было доставлено 25 тонн энерголеса. Грузоподъемность парома – 40 тонн.

Нынешним летом для РЭСов вилюйской группы районов прибудет порядка 306 кубометров энерголеса для ремонтных работ и всё необходимое для жизнеобеспечения районов электросетей.

СПЖ-117 будет курсировать по реке Вилюй до конца навигации 2019 года.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.