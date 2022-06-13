Производителям молока в Якутии направлено 2,6 млрд рублей

По состоянию на 9 июня муниципальным образованиям республики фактически направлено 2,6 млрд рублей на поддержку производства и переработки сырого молока, что составляет 86,44% от предусмотренной субвенции. Всего в 2022 году на эти цели улусы Якутии получат средства в размере 3,1 млрд рублей.

«Кроме этого, по поручению главы Якутии Айсена Николаева предусмотрена государственная поддержка на закуп сырого молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в размере 58 млн рублей», – сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

Напомним, что субсидия предоставляется заготовительным организациям на возмещение понесенных затрат на закуп сырого молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в размере 10 рублей за 1 кг сырого молока, при условии закупа сырого молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство не менее 20 рублей за 1 кг сырого молока.

На 9 июня текущего года во всех категориях хозяйств Якутии произведено 14 122 тонны молока, что составляет 22,8 % от годового плана – 62 тысячи тонн молока.

В Министерстве сельского хозяйства республики рассказали, что в этом году приём сырого молока осуществляют 35 заготовительных организаций. Больше всего молока – более 4 тысяч тонн – принято в Сунтарском, Чурапчинском, Хангаласском, Амгинском, Таттинском и Вилюйском улусах.