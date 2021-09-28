Произведения якутских авторов номинированы на премию им. Арсеньева-2021

В рамках форума «ProДФО – Сахалинская область» 28 сентября в Южно-Сахалинске состоялся круглый стол, на котором обсудили роль и значимость культуры и патриотизма в развитии России, регионов страны.

Спикерами выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий КУРАНОВ, ректор литературного института имени М. Горького, писатель Алексей ВАРЛАМОВ, куратор Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева Вячеслав КОНОВАЛОВ, председатель жюри Премии в 2021 году, писатель Андрей ГЕЛАСИМОВ, заместитель директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Владимир СЕМЕНЧИК.

Участники мероприятия остановились на роли литературного творчества как инструмента развития культуры Дальнего Востока, средства привлечения внимания к региону и закрепления населения на его территории, значимости литературных премий и их влиянии на жизнь в регионе.

На круглом столе, который прошел в литературно-художественном музее книги А.П.Чехова «Остров Сахалин», презентовали «Длинный список» претендентов на премию имени В. К. Арсеньева в 2021 году. В него вошли 30 произведений, которые поборются за звание лучших в номинациях «Длинная проза», «Короткая проза», «Детская проза», среди которых в номинации «Короткая проза»: «Индигирка» Дмитрия ЕФРЕМОВА; «Признание в любви» Натальи ХАРЛАМПЬЕВОЙ; «Чысхаан ветер» Альбины ИЗБЕКОВОЙ, в номинации «Проза для детей»: «Эрхан и Шаман-Олень» Александра ЗАХАРОВА и другие. Далее после отбора будут названы произведения, вошедшие в шорт-лист, а в декабре текущего года назовут лауреатов третьего сезона Премии.

Куратор Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева Вячеслав Коновалов выразил уверенность в том, что, несмотря на то, что победит или не победит номинант, его уже читают лучшие писательские силы страны, о нем будут говорить, писать, это значит, что книга уже пошла в жизнь.

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия ТРУТНЕВА.