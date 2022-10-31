Произведения якутских авторов доступны в сервисе «Строки» от МТС 

Более 100 произведений якутских авторов эксклюзивно доступны в цифровых форматах в сервисе «Строки» от МТС.

МТС разместила произведения якутских авторов, в том числе на якутском языке, в собственном книжном сервисе «Строки». Теперь жители Якутии могут эксклюзивно читать книги на родном языке и знакомиться с литературными произведениями, созданными якутскими авторами. На первом этапе якутянам стали доступны более ста произведений местных писателей. Это стало возможно благодаря партнерской программе сервиса «Строки» с национальной издательской компанией (НИК) Республики Саха (Якутия) «Айар».

Среди книг издательства «Айар» в библиотеке «Строки» от МТС уже представлены 80 электронных книг и более 20-ти аудиокниг – произведений писателей-классиков Якутии. Почти треть из них доступны без оформления платной подписки.

До конца года собрание оцифрованных произведений якутских авторов разных жанров для всех возрастов в книжном сервисе превысит 200 наименований. Помимо произведений художественной литературы якутских авторов пользователи сервиса смогут получить доступ к оцифрованным книгам издательства «Айар» в публицистическом жанре, произведениям для детей и родителей, для развития творчества, для любителей краеведения, истории и многое другое. Более 80 процентов произведений будут представлены на якутском языке.



«Обновленная версия сервиса цифровых книг «Строки» расширяет возможности для жителей нашего региона познакомиться с произведениями земляков в удобном и современном цифровом формате. А сотрудничество с местными издательствами позволяет обогатить библиотеку «Строк» уникальным национальным контентом. Теперь жители Якутии, в том числе из отдаленных улусов и малых населенных пунктов, помимо основного контента библиотеки смогут онлайн знакомиться с литературой, написанной на их родном языке. Уверен, наш проект с издательством «Айар» еще больше привлечет жителей Якутии к книге и культуре республики», — рассказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

«Сотрудничество издательства «Айар» с сервисом цифровых книг «Строки» от МТС – еще один шаг к сохранению и развитию родных языков и культуры Якутии», — считает генеральный директор НИК «Айар» Август Егоров.

Чтобы найти список якутской литературы в приложении «Строки» от МТС, нужно ввести в строку поиска запрос НИК «Айар» и выбрать понравившуюся книгу в текстовом или аудиоформате.

«Строки» — созданный МТС сервис цифровых книг с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами. У сервиса есть собственное издательство, выпускающее книги, в первую очередь, в цифровом и аудио-форматах, нацеленное на эксклюзивный выпуск современных российских и топовых зарубежных авторов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций — сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.