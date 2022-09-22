22.09.2022
08:24
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Происшествия

Произошёл пожар в многоквартирном доме

Из-за короткого замыкания произошёл пожар в многоквартирном доме Якутска.

С места эвакуировали 60 человек, в том числе 5 детей.

Вечером 21 сентября в Якутске произошло возгорание в 16-этажном жилом доме на улице Лермонтова, сообщили ЯСИА в республиканском МЧС.

Пожарные прибыли на место через четыре минуты после сообщения, по внешним признакам возгорания не наблюдалось. Эвакуировали 60 человек, в том числе пятерых детей.

В результате пожара пострадавших нет, огнём повреждена мебель в квартире на площади 20 кв.м.

Причина — короткое замыкание электропроводки в комнате, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего на тушение привлекались 38 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

Источник: ЯСИА

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