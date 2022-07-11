Резкое повышение уровня воды в с. Суордах и Томтор Верхоянского улуса

Вследствие выпадения обильных осадков на реках Дулгалах, Яна, Адыча и Сартанг на территории Верхоянского района произошло резкое повышение уровня воды у населенных пунктов Суордах и Томтор Верхоянского района. Также существует угроза подтопления низменных участков населенных пунктов Боронук, Бетенкес, Юнкюр, Бала, Верхоянск.

По состоянию на 7.00 уровень воды у с. Суордах уровень воды составил 720 см. при критическом 770 см., у н.п. Томтор составил 923см. при критическом уровне 1000 см., у с. Боронук уровень воды – 923 см. при критическом 1050 см., у с. Юнкюр – 538 см. при критическом 580 см., у с. Бала – 779 см. при критическом 785 см., у с. Бетенкес ранним утром в 04.00 уровень достиг 958 см. при критическом 1100 см.



Прибывшая межведомственная оперативная группа для оказания всесторонней помощи и доставки вещевого имущества, предметов первой необходимости, продуктов питания и питьевой воды разделена по трем населенным пунктам: с. Томтор, с. Суордах и с. Бетенкес.

В с. Суордах в настоящее время затопленных жилых домов нет, наблюдаются остаточные явления в виде больших луж. На месте продолжает работать межведомственная оперативная группа, проводится работа по доставке продуктов питания и питьевой воды населению. За сутки всего эвакуировано 71 человек, в том числе 41 ребенок. Из них в пункт временного размещения заселены 8 человек, в том числе 3 ребенка. В п. Батагай воздушными суднами Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» доставлены 42 человека, в том числе 35 детей, из них размещены по родственникам 21 человек, в том числе 3 ребенка.

В с. Томтор наблюдается подтопление 88 приусадебных участков, в том числе 34 жилых дома и 2 социально-значимых объекта: котельная школы, фельдшерско-акушерский пункт. За сутки эвакуировано 25 человек, в том числе 10 детей. Из них в пункт временного размещения заселены 4 человека, в том числе 2 детей. В п. Батагай доставлено 3 человека, в том числе 2 ребенка. Остальные 18 человек, в том числе 6 детей, размещены по родственникам.



Также из с. Суордах и с. Томтор на самолете вывезено 31 человек, в том числе 28 детей, в детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» в г. Якутск.

По информации Якутского УГМС в течение суток на территории Верхоянского района прогнозируются осадки до 8 мм

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхоянского района быть бдительными, заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.