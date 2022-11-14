Произошел пожар в 12-этажном жилом доме

В Якутске 14 ноября в 12:01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о задымлении на первом этаже 12-ти этажного жилого дома на улице Дзержинского. На место выехали силы и средства Якутского пожарно-спасательного отряда.

Возгорание ликвидировано в подсобном помещении магазина одежды. Предварительная площадь — 10 кв.м.

Всего на тушение привлекались восемь единиц пожарной техники и 37 человек личного состава.

«Для установления причины и виновных на месте работает дознаватель МЧС России», — сообщает пресс-служба ведомства.