14.11.2022
16:14
102
Происшествия
Произошел пожар в 12-этажном жилом доме
В Якутске 14 ноября в 12:01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о задымлении на первом этаже 12-ти этажного жилого дома на улице Дзержинского. На место выехали силы и средства Якутского пожарно-спасательного отряда.
Возгорание ликвидировано в подсобном помещении магазина одежды. Предварительная площадь — 10 кв.м.
Всего на тушение привлекались восемь единиц пожарной техники и 37 человек личного состава.
«Для установления причины и виновных на месте работает дознаватель МЧС России», — сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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