Происшествие в Жатае

В дежурную часть Жатайского пункта полиции МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с заявлением о краже. По словам заявителя, неизвестный похитил его полуторогодовалого бычка. Материальный ущерб составил 70 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался безработный 30-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения. Он приметил бычка потерпевшего, привязанного у частного дома в п.Жатай. Злоумышленник пробрался во двор и похитил животное. Похищенного бычка он увел к своему собутыльнику, который проживал неподалеку. Там мужчина умертвил животное и разрубил тушу на части. Часть мяса он употребил в пищу, а остальное подозреваемый оставил во дворе, потому что не сумел освежевать. Полицейские во время обыска обнаружили во дворе останки животного, мясо которого к тому моменту уже успело протухнуть.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.