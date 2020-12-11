Происшествие в якутском селе

Вчера на дорогах Якутии зарегистрировано два наезда на пешеходов. Один из пострадавших ребенок.

10 ноября в 20:15 на территории автостоянки торгового центра Якутска, расположенного на 5 км. Вилюйского тракта, произошел наезд на пешехода: 35-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Дуэт», совершил наезд на женщину, причинив ей ушиб грудной клетки.

Права управления водитель иномарки не имел. Выяснилось, что в тот день мужчина приехал в магазин вместе со своим братом, которому принадлежит автомобиль. Когда родственник зашел за покупками, к машине подошла женщина и попросила отогнать транспорт в другое место, что и предпринял пассажир, сев за руль транспорта. Во время маневра он перепутал коробку передач и вместо того, чтобы включить задний ход включил передний, вследствие чего совершил наезд на женщину, которая убирала портативный гараж со своего автомобиля.

В отношении мужчины инспекторы составили административный материал за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, за что законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Еще один наезд был зарегистрирован в с. Андреевское Верхневилюйского района. Около 11 часов утра водитель автомашины марки «ЗИЛ 33360» совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ходе разбирательств выяснилось, что в тот день ребенка довезли до школы на автомашине, но не заехав на ее территорию, высадили перед образовательным учреждением на краю проезжей части. Третьеклассник вышел из автомобиля и, не убедившись в своей безопасности, выбежал на проезжую часть. Только по счастливой случайности водитель «водовоза» успел вовремя среагировать и остановить свой транспорт. Маленький пешеход отделался ушибом голени.

В обоих случая водители транспортных средств были трезвы. По каждому факту возбуждено административное расследование.