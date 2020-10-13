13.10.2020
11:54
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Происшествия

Происшествие в Вилюйском районе

Сотрудниками ОМВД России по Вилюйскому району Якутии был установлен подозреваемый в хищении 5 000 рублей с банковского счёта местного жителя. Им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Выяснилось, что потерпевший и подозреваемый вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент спиртное закончилось, и хозяин дома решил сам пойти в магазин, потому что гость ранее повредил ногу и теперь хромает. Воспользовавшись тем, что его оставили одного в квартире, подозреваемый взял смартфон потерпевшего, который был без пароля, и похитил посредством услуги «мобильный банк» с банковской карты денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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