Происшествие в стоматологической клинике Якутска

В полицию Якутска поступило сообщение о краже из стоматологической клиники. Ущерб составил около 16 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 во взаимодействии с коллегами из отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» был установлен ранее судимый 25-летний мужчина, подозреваемый в совершении хищения.

Выяснилось, что подозреваемый вошел в помещение клиники и приметил в коридоре стоматологический компрессор. Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил оборудование. Похищенное мужчина сбыл, а вырученные средства потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.