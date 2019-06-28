Происшествие в ресторане Якутска

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратился житель Якутска и сообщил о краже его мобильного телефона «Xiaomi» и 2400 рублей с банковского счета.

Потерпевший пояснил полицейским, что в развлекательном заведении «Сунгари» познакомился с молодым человеком, с которым вместе начали распивать спиртные напитки. Во время застолья у них произошла ссора на почве внезапно возникшей неприязни друг к другу, и новый знакомый ушел. Позже потерпевший обнаружил пропажу из кармана сотового телефона.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки был установлен подозреваемый. Им оказался безработный 24-летний уроженец Олекминского района, ранее судимый за кражу.

В содеянном подозреваемый сознался и пояснил, что незаметно похитил смартфон из кармана в тот момент, когда потерпевший находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Затем с помощью услуги «мобильный банк» он перевел денежные средства на свой банковский счет. Похищенные деньги он потратил на свои личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.