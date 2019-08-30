Происшествие в ресторане Якутска

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от 40-летней жительницы г.Якутск о краже мобильного телефона стоимостью 15 000 рублей. Женщина пояснила, что в помещении ресторана неизвестный похитил у неё мобильный, который она оставила на столике.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 28-летнего мужчину.

Со слов подозреваемого, когда женщина ушла на танцпол, он заметил оставленный на столе телефон и похитил его. После чего сразу же ушел из заведения. Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.