18.03.2021
10:00
684

Происшествия

Происшествие в развлекательном заведении в Якутске

В Якутске росгвардейцы задержали посетителя развлекательного заведения по подозрению в хищении сотового телефона.

На пульт централизованной охраны Якутского ОВО поступил сигнал  срабатывания кнопки экстренного вызова Росгвардии на охраняемом объекте – одном из развлекательных заведений столицы.  На месте происшествия нарядом группы задержания было установлено, что один из посетителей похитил сотовый телефон «Meizu» со стойки администратора и скрылся в неизвестном направлении. 

Приметы на подозреваемого были переданы всем патрулям и через некоторое время другим нарядом Росгвардии возле дома 24 по улице Октябрьская был замечен подходящий под описание ориентировки мужчина.  

38-летний ранее судимый за имущественное преступление уроженец Амгинского района сразу сознался в совершении хищения и пояснил, что сотовый телефон успел сбыть. Для дальнейшего разбирательства задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции. 

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх