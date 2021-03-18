Происшествие в развлекательном заведении в Якутске

В Якутске росгвардейцы задержали посетителя развлекательного заведения по подозрению в хищении сотового телефона.

На пульт централизованной охраны Якутского ОВО поступил сигнал срабатывания кнопки экстренного вызова Росгвардии на охраняемом объекте – одном из развлекательных заведений столицы. На месте происшествия нарядом группы задержания было установлено, что один из посетителей похитил сотовый телефон «Meizu» со стойки администратора и скрылся в неизвестном направлении.

Приметы на подозреваемого были переданы всем патрулям и через некоторое время другим нарядом Росгвардии возле дома 24 по улице Октябрьская был замечен подходящий под описание ориентировки мужчина.

38-летний ранее судимый за имущественное преступление уроженец Амгинского района сразу сознался в совершении хищения и пояснил, что сотовый телефон успел сбыть. Для дальнейшего разбирательства задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции.