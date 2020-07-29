Происшествие в поселке Тобук

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора: на улице Ленина мкр. Надежный в г.Удачный Мирнинского района на открытой территории и на улице Можайского в г. Якутске под жилым домом, был потушен до прибытия пожарно-спасательной службы. Общая площадь горения составила 2,1 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

28 июля 2020 г. в 19.44 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной даче на улице 3 Поле в п. Тобук Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дачный дом по всей площади на 12 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

28 июля 2020 г. в 20.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме по пер. Приленский в г. Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения пожар был потушен. Произошло горение сажи в трубе чердачного помещения на площади 0,5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!