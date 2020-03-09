09.03.2020
13:00
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Происшествия

Происшествие в Нерюнгри

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии установлен подозреваемый в краже имущества, принадлежащего жительнице Нерюнгри. 

Установлено, что ранее судимый 47-летний уроженец Свердловской области без определённого места жительства похитил пакет с различными товарами, оставленный потерпевшей в шкафчике для хранения в одном из магазинов города. 

 По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в отношении 47-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Фото: Sakhalife.ru
Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району.
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