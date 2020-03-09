Происшествие в Нерюнгри

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии установлен подозреваемый в краже имущества, принадлежащего жительнице Нерюнгри.

Установлено, что ранее судимый 47-летний уроженец Свердловской области без определённого места жительства похитил пакет с различными товарами, оставленный потерпевшей в шкафчике для хранения в одном из магазинов города.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в отношении 47-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.